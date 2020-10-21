Стало известно, на что депутаты потратят выделенные им миллионы

В Орловской области утверждена программа наказов избирателей.

Правительство Орловской области утвердило государственную программу «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов». Департаменту финансов предписано предусмотреть ассигнования на ее реализацию в проекте бюджета на ближайшую трехлетку. Сама программа возьмет старт 1 января 2021 года. Контроль за исполнением постановления возложен на руководителя администрации губернатора. Сейчас этот пост занимает Вадим Соколов.

Напомним, ежегодно депутаты Орловского облсовета получают из бюджета определенную сумму, которую они могут, в пределах установленных законом полномочий, направлять на оказание помощи. Как правило, депутатские средства идут на ремонт учреждений культуры, больниц, школ и детсадов, закупку для них оборудования, обустройство детских площадок и многое другое.

Объем финансирования программы 2021 года составит 65 миллионов рублей, которые будут выделены из областного бюджета. Несмотря на то, что средства выделяются парламентариям, их освоением занимаются чиновники. Главными координаторами по традиции станут профильные департаменты и управления областной администрации.

Так, через департамент образования должно пройти более 32,8 миллиона рублей, через департамент здравоохранения – свыше 4,7 миллиона, через департамент строительства – более 13,1 миллиона, через департамент соцзащиты – 280 тысяч, через управление культуры, — более 6,2 миллиона, через управление спорта – свыше 7,2 миллиона рублей и т.д.

Расходы распределены по подпрограммам. Так, в сфере образования основные направления реализации наказов избирателей «касаются удовлетворения потребности в приобретении учебников и методической литературы, проведении текущего и капитального ремонта зданий образовательных учреждений, замены оконных блоков, котлов в школьных котельных, благоустройства территории и спортивных площадок, приобретения мебели, оргтехники и спортивного инвентаря, осуществления ремонта школьных автобусов, установки систем видеонаблюдения».

В здравоохранении деньги пустят на приобретение медоборудования, мебели и оргтехники, а также на текущий ремонт зданий. В сфере культуры депутатские миллионы помогут в покупке музыкального оборудования и музыкальных инструментов, а также в изготовления сценических костюмов. В спортивной сфере деньги потратят не только на приобретение спортинвентаря и тренажеров, реконструкцию спортобъектов, но и на финансирование участия команд области в различных спортивных соревнованиях.

ИА «Орелград»