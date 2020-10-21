У орловца увели пенсию в НПФ при помощи поддельной подписи

Житель Орла подал в суд на некоммерческий пенсионный фонд.

Любопытный иск рассмотрел суд Советского района областной столицы. Его подал местный житель, который был крайне удивлен действиями негосударственного пенсионного фонда. Истец указал, что еще в апреле 2018 года он получил из НПФ выписку о состоянии его пенсионного счета накопительной пенсии застрахованного лица.

«Однако своего согласия на перевод денежных средств из государственного пенсионного фонда он не давал, каких-либо договоров не подписывал», — следует из сообщения суда.

Истец решил, что «требуемая законом форма сделки была нарушена». В связи с этим в суде он попросил признать недействительным договор об обязательном пенсионном страховании с НПФ, обязать его прекратить обработку своих персональных данных и взыскать с него компенсацию морального вреда.

В суде Советского района пояснили, что была назначена почерковедческая экспертиза. Она показала, что подписи в договоре об обязательном пенсионном страховании выполнены не истцом, а кем-то другим. Это решило судьбу иска.

Требования были удовлетворены частично. Суд признал недействительным спорный договор и обязал ответчика в течение 30 дней со дня получения решения передать в Пенсионный фонд России все пенсионные накопления истца. Также ответчика обязали прекратить обработку его персональных данных.

Также суд взыскал с НПФ компенсацию морального вреда и судебные расходы – всего в сумме 36 132 рубля. Апелляционная инстанция, также рассмотревшая это дело, оставила решение суда первой инстанции без изменения, после чего оно вступило в законную силу.

ИА «Орелград»