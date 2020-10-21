У орловца увели пенсию в НПФ при помощи поддельной подписи

21.10.2020 | 16:13 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Житель Орла подал в суд на некоммерческий пенсионный фонд.

Любопытный иск рассмотрел суд Советского района областной столицы. Его подал местный житель, который был крайне удивлен действиями негосударственного пенсионного фонда. Истец указал, что еще в апреле 2018 года он получил из НПФ выписку о состоянии его пенсионного счета накопительной пенсии застрахованного лица.

«Однако своего согласия на перевод денежных средств из государственного пенсионного фонда он не давал, каких-либо договоров не подписывал», — следует из сообщения суда.

Истец решил, что «требуемая законом форма сделки была нарушена». В связи с этим в суде он попросил признать недействительным договор об обязательном пенсионном страховании с НПФ, обязать его прекратить обработку своих персональных данных и взыскать с него компенсацию морального вреда.

В суде Советского района пояснили, что была назначена почерковедческая экспертиза. Она показала, что подписи в договоре об обязательном пенсионном страховании выполнены не истцом, а кем-то другим. Это решило судьбу иска.

Требования были удовлетворены частично. Суд признал недействительным спорный договор и обязал ответчика в течение 30 дней со дня получения решения передать в Пенсионный фонд России все пенсионные накопления истца. Также ответчика обязали прекратить обработку его персональных данных.

Также суд взыскал с НПФ компенсацию морального вреда и судебные расходы – всего в сумме 36 132 рубля. Апелляционная инстанция, также рассмотревшая это дело, оставила решение суда первой инстанции без изменения, после чего оно вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования