В ОГУ избрали преемника Пилипенко

Выборы ректора выиграл Александр Федотов

Выборы ректора Орловского государственного университета (ОГУ) им. И.С. Тургенева выиграл врио главы вуза Александр Федотов. Он набрал около 90% голосов, сообщил «Коммерсант».

Конкурентами Федотова на выборах были проректор Лариса Борисоглебская и директор института педагогики и психологии Оксана Тарасова. Впрочем, их шансы были минимальными, сообщило издание. Теперь кандидатуру Федотова должны утвердить в Минобрнауки.

Александр Федотов возглавил ОГУ в статусе врио в сентябре 2019 года. Его предшественница Ольга Пилипенко избралась депутатом Госдумы, что лишило ее возможности занимать руководящий пост в вузе.

ИА «Орелград»