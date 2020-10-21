В ОГУ избрали преемника Пилипенко

21.10.2020 | 19:52 Новости, Образование

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Выборы ректора выиграл Александр Федотов

Фото Сергея Щеголева https://vk.com/proxymo

Выборы ректора Орловского государственного университета (ОГУ) им. И.С. Тургенева выиграл врио главы вуза Александр Федотов. Он набрал около 90% голосов, сообщил «Коммерсант».

Конкурентами Федотова на выборах были проректор Лариса Борисоглебская и директор института педагогики и психологии Оксана Тарасова. Впрочем, их шансы были минимальными, сообщило издание. Теперь кандидатуру Федотова должны утвердить в Минобрнауки.

Александр Федотов возглавил ОГУ в статусе врио в сентябре 2019 года. Его предшественница Ольга Пилипенко избралась депутатом Госдумы, что лишило ее возможности занимать руководящий пост в вузе.

ИА «Орелград»

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