В Орле решили, кто доделает опушку Медведевского леса

Госконтракт заключили с единственным желающим.

Доделывать опушку Медведевского леса в Орле будет местное ООО «Строительно-монтажное управление-19». Предприятие стало единственным участником объявленного мэрией конкурса. Именно с ним планируют заключить контракт на 4,9 млн рублей.

— С момента подписания муниципального контракта и до 30 ноября 2020 года подрядчику предстоит завершить работы, начатые на опушке Медведевского леса ООО «Балтстройпроект». А именно установить на объекте освещение, систему видеонаблюдения и игровые площадки, дооснастить пешеходные дорожки, обустроить площадку на въезде, озеленить территорию, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Как уже писал «Орелград», контракт с «Балтстройпроектом» мэрия расторгла из-за срыва сроков. Власти рассказали, что УКХ выставило компании пени за просрочку и штраф за невыполненные работы на общую сумму порядка 360 тыс. рублей. Также этого подрядчика хотят внести в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, «Балтстройпроект» выиграл тендер на благоустройство объекта в мае этого года. Тогда же один из любимых городскими властями подрядчиков – ООО «Триумф», стал победителем аукциона по поиску подрядчика для благоустройства сквера у завода «Стекломаш» в Орле. При сравнительно равных объемах работ на двух объектах цена госконтракта для «Триумфа» составила почти 30 млн рублей против 6 «с хвостиком» у «Балтстройпроекта». Да и сроки на выполнение работ для «Триумфа» были солиднее: сдать объект они должны были до 2 октября, хоть и уложились ко Дню города.

ИА «Орелград»