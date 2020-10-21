В Орле установят бюст генерала ВДВ

Об увековечивании памяти Маргелова хлопочут орловские десантники.

Депутаты профильного комитета горсовета Орла согласовали установку бюста Героя Советского Союза, генерала армии Василия Маргелова. Увековечить память легендарного главкома ВДВ хотят члены общественной организации «Союз десанта и специальных подразделений».

По информации мэрии, расходы по проектированию, изготовлению и установке бюста в сквере Героев-десантников в 909-м квартале Орла взяла на себя общественная организация ветеранов ВДВ. В пресс-службе горсовета рассказали, что проект уже согласован с региональным управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства. Скульптором бюста является народный художник России Салават Щербаков.

— Депутаты комитета предложат коллегам проголосовать за установку бюста на ближайшем заседании городского Совета, — сказано в пресс-релизе горсовета.

ИА «Орелград»