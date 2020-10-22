Еще 116 орловцев заразились COVID-19

22.10.2020 | 10:34 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 10 889

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 10 889, сообщили в федеральном оперативном штабе. За последние сутки диагноз подтвердился ещё у 116 человек.

За день скончался один пациент с подтвержденным COVID-19, общее число жертв выросло до 147. Выздоровели 8270 человек (+99).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 463 306, за сутки диагноз подтвердился у 15 971 человека в 85 регионах. С начала пандемии выздоровели 1 107 988 пациентов, умерли 25 242.

ИА «Орелград»

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