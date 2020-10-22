Депутаты потребовали убрать стоянку у кинотеатра «Октябрь»

Зеленая зона в центре Орла превратилась в парковку без официального согласия властей.

Депутаты горсовета Орла потребовали убрать автомобильную стоянку возле кинотеатра «Октябрь». Более того, народные избранники заподозрили чиновников горадминистрации в покровительстве отдельно взятым бизнесменам. Мэрии дали меньше месяца на приведение зеленой зоны в прежний вид.

22 октября на заседании комитета по строительству обсудили предложении мэрии отдать городскую землю возле кинотеатра «Октябрь» под автостоянку. Пикантность ситуации в том, что стоянка там давно уже есть. А чиновники, отвечающие за то, что происходит на муниципальной земле, этого «не видят». Зато просят депутатов «задним числом» разрешить ООО «Феникс» использовать стоянку по назначению.

В пресс-службе горсовета рассказали, что существующая стоянка находится возле «Октября» «незаконно, без правоустанавливающих документов». Более того, «значительно расширен ранее существующий подъезд к зданию кинотеатра с переулка Воскресенского. «Для расширения проезда вырублены зеленые насаждения в сквере и частично уничтожены газоны. Все это привело практически к уничтожению сквера около кинотеатра «Октябрь» и изменению архитектурного облика», — отметили в пресс-службе городского парламента.

По мнению членов комитета, профильное управление мэрии подготовило предложенный проект «для легализации незаконно оборудованной стоянки в интересах заявителя ООО «Феникс». Информация о нарушениях при использовании городской земли уже отправлена в прокуратуру.

Депутаты потребовали от мэрии «в срочном порядке» восстановить сквер и до 16 ноября предоставить в горсовет информацию о принятых мерах.

ИА «Орелград»