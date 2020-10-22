Орел полез в новые долги

22.10.2020 | 6:56 Новости, Экономика

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Администрация города объявила сразу три «кредитных» тендера.

В ближайшее время банки смогут неплохо заработать на муниципальных контрактах по кредитованию. Такой вывод можно сделать, проанализировав конкурсную документацию администрации города Орла. Она объявила сразу три тендера на право оказания услуг по предоставлению кредитных ресурсов. Из документации следует, что новые займы областной столице потребовались на погашение муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета города.

Так, в первом случае победитель закупки получит право открыть Орлу кредитную линию с лимитом выдачи в сумме 247 миллионов рублей на 365 дней. В двух других случаях речь идет о кредитных линиях на тот же срок в сумме 466 миллионов рублей и 225,87 миллиона рублей. Точная процентная ставка при этом пока не определена: претенденты имеют шанс поторговаться.

О том, сколько банки могут заработать на этих сделках, можно судить по начальной максимальной цене каждого контракта. Так, в одном случае она установлена в размере 13,552 миллиона рублей, в двух других – в размерах 27,96 и 14,82 миллиона. По сути, это проценты, которые городу придется выплатить банкам по открытым кредитным линиям из муниципального бюджета.

Несколькими днями ранее о проведении подобной закупки объявило и правительство Орловской области. Объясняя это решение, пресс-служба губернатора заявила, что Орловская область возьмет кредит для снижения расходов на обслуживание государственного долга. Это будут коммерческие кредиты в размере 2,5 миллиарда рублей, которые планируется взять под процентную ставку не более 5,25 процентов годовых.

«Орловская область взяла на себя обязательство по обеспечению привлечения коммерческих кредитов исключительно по ставкам не более чем уровень ключевой ставки, установленный Банком России, увеличенный на 1 процент», — добавили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»

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