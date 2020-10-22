Орловские школьники подверглись математической проверке

Уровень знаний по математике измерили в школах региона.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО), в Орловской области прошла проверка знаний школьников по математике. Уровень их подготовки был буквально измерен в рамках диагностической работы, которую выполняли десятиклассники Орловской области. Испытание, как говорят специалисты, было достаточно серьезным.

«Для проведения диагностических работ использовались контрольные измерительные материалы, подготовленные для проведения основного государственного экзамена в 2020 году, — пояснили в ОРЦОКО. — В мониторинге образовательных достижений обучающихся по математике участвовали около 2500 обучающихся из 205 школ региона».

Эксперты отмечают, что диагностическая работа – это не экзамен, который напрямую повлияет на судьбу учеников. Но эта проверка может существенно помочь как педагогам, так и самим школьникам. Первые смогут выявить пробелы в собственной работе, а десятиклассники получили отличный шанс определиться с выбором уровня математики (базового или профильного) на предстоящем через год ЕГЭ.

ИА «Орелград»