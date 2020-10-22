Под Орлом дважды за сутки спасли заблудившихся грибников

Оба раза люди вышли из леса на сигнал сирены.

За минувшие сутки орловские спасатели дважды выезжали для спасения заблудившихся грибников. В обоих случаях указать правильный путь любителям тихой охоты помогла сирена.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, первое сообщение о заблудившихся поступило около 12.00 21 октября. Спасателям позвонила женщина и сообщила, что она потерялась в лесу около деревни Казаковка Знаменского района. «Чтобы привлечь внимание женщины, использовался звуковой спецсигнал автомобиля ПСЧ-22. Это помогло женщине, и вскоре она вышла на звук сирены», — рассказали в ведомстве.

А буквально час спустя, около 13.00, спасателям дозвонилась супружеская пара, которая заблудилась около деревни Хальзево Дмитровского района. Приехав на место, сотрудники ПСЧ-18 включили звуковой спецсигнал автомобиля. Буквально через несколько минут потерявшиеся вышли на его звуки, рассказали в пресс-службе МЧС.

ИА «Орелград»