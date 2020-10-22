В городском парке Орла снесут туалет и кафе

22.10.2020 | 10:48 Новости, Общество

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Депутаты согласовали расчистку парка для дальнейшего благоустройства.

Депутаты Орловского горсовета проголосовали за расчистку городского парка для очередного этапа благоустройства. Сообщается, что под снос пойдут старые постройки, в том числе здание общественного туалета.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, 21 октября на заседании профильного комитета депутаты разрешили мэрии списать полуразрушенные объекты, которые числятся на балансе городского парка культуры и отдыха.

— Речь идет о развалинах кафе, расположенного между колоннадой и сквером Тургеневский бережок, давно закрытом туалете, бывшей бильярдной и торговом киоске, остатки которого находятся чуть ниже фонтана. Все это имущество является собственностью муниципалитета и было закреплено за парком на праве оперативного управления, — уточнили в пресс-службе горсовета.

Расходы по сносу построек спишут на реализацию очередного этапа благоустройства городского парка.

ИА «Орелград»

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