В Орле начался осенний призыв

22.10.2020 | 9:12 Новости, Общество

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Ряды «срочников» пополнят 130 орловцев.

В Орле началась осенняя призывная кампания. Отправиться на срочную службу должны будут 130 орловцев. Большинство из них будут проходить службу в частях Западного военного округа. Первые новобранцы уже отправились к месту службы. Об особенностях призыва в период пандемии коронавируса рассказал военный комиссар Орла Владимир Алехин.

Первые отправки в войска Вооруженных сил РФ состоялись в этот понедельник, 19 октября. Перед отбытием из Орла каждый призывник сдает экспресс-тест на коронавирус. Если инфекции не выявлено, новобранцу выдают медицинскую маску и дезинфицирующее средство. По прибытию в часть призывников сажают на двухнедельную самоизоляцию.

По информации Алехина, орловские призывники традиционно хотят служить в спецназе и ВДВ. Преимущество в выборе места службы получают те, кто прошел подготовку в клубе «Десантник». Эти парни имеют навыки прыжков с парашюта и спортивные разряды.

— Более 15% призывников прошли бесплатную подготовку в ДОСААФ от военного комиссариата по специальности «водитель транспортного средства категории «С» и «D». Эти молодые люди пользуются преимущественным правом при выборе вида и рода войск, — рассказали в пресс-службе мэрии Орла.

Также орловцев отправят служить в Ракетные войска стратегического назначения, Военно-морской флот, формирования центрального подчинения.

ИА «Орелград»

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