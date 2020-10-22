Жителей аварийного дома под Орлом расселили прокуроры

22.10.2020 | 13:11 ЖКХ, Новости

Читайте нас в Telegram

До вмешательства надзорного ведомства люди пять лет жили в доме, признанном аварийным.

После вмешательства прокуратуры власти расселили жителей аварийного дома в Нарышкино. Здание признали непригодным для проживания еще 5 лет назад, но дать его жильцам новые квартиры или деньги не спешили.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, в доме № 25 по улице Чапаева проживали три семьи. Само строение еще в 2015 году признали аварийным и подлежащим сносу. Эксперты признали, что конструкция обветшала и может рухнуть. При этом изначально расселить жителей аварийного дома пообещали только в 2017 году. Но до 2020-го все оставалось на своих местах.

Пять лет спустя после признания дома аварийным прокуратура подала иск в суд в интересах жителей.

— В настоящее время три семьи получили денежные средства в счет возмещения стоимости изымаемого жилья, которые будут ими направлены на улучшение жилищных условий, — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования