Жителей аварийного дома под Орлом расселили прокуроры

До вмешательства надзорного ведомства люди пять лет жили в доме, признанном аварийным.

После вмешательства прокуратуры власти расселили жителей аварийного дома в Нарышкино. Здание признали непригодным для проживания еще 5 лет назад, но дать его жильцам новые квартиры или деньги не спешили.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, в доме № 25 по улице Чапаева проживали три семьи. Само строение еще в 2015 году признали аварийным и подлежащим сносу. Эксперты признали, что конструкция обветшала и может рухнуть. При этом изначально расселить жителей аварийного дома пообещали только в 2017 году. Но до 2020-го все оставалось на своих местах.

Пять лет спустя после признания дома аварийным прокуратура подала иск в суд в интересах жителей.

— В настоящее время три семьи получили денежные средства в счет возмещения стоимости изымаемого жилья, которые будут ими направлены на улучшение жилищных условий, — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»