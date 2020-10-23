Орловец хотел взломать ларек с хлебом и попался

Об ограблении киоска сообщила случайная прохожая.

Около 05.00 во Мценске 21-летний парень пытался взломать торговый киоск. Несмотря на столь ранний час, его заметила случайная прохожая и сообщила, куда следует.

Грабитель уже ломал рольставни ларька с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, когда на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Как выяснилось, молодой человек ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, его несколько раз привлекали к административной ответственности.

К слову, сообщившая о попытке грабежа женщина дождалась силовиков, оставаясь неподалеку. Она рассказала, что приметила парня, ломающего киоск, по пути на работу. Росгвардейцы объявили свидетельнице благодарность, а несостоявшегося воришку передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИА «Орелград»