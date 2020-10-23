Орловских детей понудят учиться дополнительно

Областные власти взяли курс на развитие системы допобразования.

Правительство Орловской области утвердило «дорожную карту» по созданию в регионе новых мест дополнительного образования детей. В документе подробно описано, на базе каких действующих организаций они будут созданы. В список включены Дворец пионеров и школьников имени Гагарина в Орле, школы-интернаты и общеобразовательные школы, лицеи, дома творчества и другие учреждения.

Из постановления следует, что «дорожная карта» необходима для получения федерального финансирования. Она позволит Орловской области принять участие в отборе субъектов РФ на предоставление в 2022-2023 годах соответствующих субсидий. Деньги регионам выделят в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Согласно дорожной «карте», доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием детей, в Орле, Ливнах, Мценске и 18 районах региона должна увеличиться с нынешних 70 процентов до 85 процентов в 2030 году. Кроме того, реализация намеченного плана позволит, по мнению чиновников, повысить доступность дополнительного образования для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей.

Также проектом предусмотрено увеличение численности детей, занимающихся на высокооснащенных местах в системе дополнительного образования, а также проведение переподготовки и повышения квалификации педработников. Добавим, что в настоящее время система дополнительного образования Орловской области представлена 92 организациями и 2910 объединениями различной направленности. Из них 85 процентов работают на бесплатной бюджетной основе.

Методическую функцию осуществляют три бюджетных учреждения, являющихся региональными ресурсными центрами: Дворец пионеров и школьников имени Гагарина, Орловская станция юных натуралистов и Центр детского (юношеского) технического творчества. Главным учреждением системы дополнительного образования Орловской области является Дворец пионеров и школьников. Его посещают 5400 детей, занимающихся в 68 объединениях.

ИА «Орелград»