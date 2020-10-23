Орловских мам пригласили на бесплатное обучение

Наличие ЕГЭ при этом не обязательно

Учиться никогда не поздно, особенно если вы — неработающая мама. Для женщин, которые готовы совмещать семейные обязанности с профессиональным развитием в Орловской области созданы условия по переобучению. Женщины в декрете и неработающие женщины с детьми дошкольного возраста могут пройти профессиональное переобучение, повышение квалификации, получить дополнительное образование и «прокачать» универсальные личностные компетенции при содействии центров занятости населения. Учиться мамы могут бесплатно и в удобной форме. Большой выбор курсов по длительности обучения: от 16 до 500 часов. Широкий выбор специальностей: от бухгалтера до парикмахера. Площадок для обучения в нашей области тоже достаточно: ОГУЭТ, Орловский медицинский колледж, Среднерусский финансовый университет при Правительстве РФ, учебный центре службы занятости и другие. Можно даже записаться в автошколу. Предусмотрено и дистанционное обучение. В ряде случаев обучающиеся могут получать стипендию. Для участия в проекте достаточно подать заявку в центре занятости населения.

Более 170 орловчанок, воспитывающих детей дошкольного возраста, уже получили направления на обучение новым специальностям. Такая возможность появилась в этом году с началом реализации национального проекта «Демография». До 2020 года службы занятости направляли на обучение мам, находящихся в отпуске по уходу за детьми до 3-х лет. Нацпроект расширил эту группу, включив в число участников также неработающих мам с детьми более старшего возраста — до 7 лет.

Такая поддержка особенно актуальна в условиях складывающейся ситуации на рынке труда из-за последствий пандемии коронавируса. Национальный проект «Демография» помогает мамам сохранить конкурентоспособность на рынке труда и повысить профессиональную мобильность.

Обучение позволит после декрета безболезненно вернуться на прежнее место работы или открыть своё дело в актуальной сегодня форме самозанятости. Проект рассчитан до 2024 года. Подробности можно уточнить в центрах занятости населения.

ИА «Орелград»