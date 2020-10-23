Парахину пообещали зарплату Муромского

Новый мэр Орла будет получать около 200 тыс. рублей.

Стало известно, какую зарплату будет получать мэр Орла. Юрию Парахину – а именно его называют главным претендентом на этот пост, — будут платить столько же, сколько получал сити-менеджер Александр Муромский. Зарплату будущего мэра обсудили на профильном комитете горсовета 23 октября, рассказал «ОрелТаймс».

Конкретную цифру ежемесячного дохода будущего мэра на заседании не озвучили. Но декларации, которые раньше подавал Муромский, свидетельствуют о том, что он получал порядка 200-250 тыс. рублей в месяц.

В пояснительной записке, представленной членам комитета горсовета, сказано, принцип оплаты труда нового мэра сложится по аналогии с муниципальной службой. Исключены будет лишь надбавка за выслугу лет и дополнительный отпуск за выслугу лет.

Зарплата мэра состоит из должностного оклада, надбавки за особые условия работы, надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячного денежного поощрения.

Горсовет Орла соберется 27 октября, чтобы назвать имя нового градоначальника.

Напомним, как уже писал «Орелград», благодаря предложенным губернатором Андреем Клычковым нововведениям, мэром Орла теперь будет не председатель горсовета, а человек, которого депутаты изберут на конкурсной основе. Экс-мэр Орла Василий Новиков стал председателем горсовета. Экс-глава администрации Александр Муромский ушел советником к Клычкову.

Сейчас Юрий Парахин дорабатывает последние дни в качестве главы Орловского района. Он прошел в финальный этап конкурса по выбору мэра Орла вместе с единственным спойлером — главой регисполкома ОНФ Александром Филоновым. О том, что Парахин станет мэром Орла, в городе говорили давно – его кандидатуру якобы лоббирует губернатор Андрей Клычков. Это косвенно подтверждает пост с описанием заслуг Парахина, который опубликовал скандальный советник главы региона Сергей Лежнев.

По итогам 2019 года Парахин задекларировал почти 2,5 млн рублей дохода. У будущего мэра Орла есть квартира, дом и земельный участок в собственности, а также еще одна квартира, дом и участок в пользовании. Автомобилей у Парахина не оказалось, зато есть два прицепа.

ИА «Орелград»