Средняя ставка по ипотеке в Орловской области достигла 7,2%

Из-за снижения показателя орловцы стали чаще брать жилищные кредиты.

Из-за снижения средней ставки по ипотеке в Орле выросло количество жилищных кредитов. Об этом рассказали в региональном отделении ЦБ РФ.

-Возросшая популярность ипотечных кредитов объясняется тем, что в связи с государственными мерами поддержки, они стали более доступными, — рассказали в пресс-службе регулятора. – Так, в августе этого года средняя ставка по ипотеке составила 7,2%, тогда как в августе прошлого года она была в среднем 9,7%.

Сообщается, что с января по сентябрь 2020 года в Орловской области выдано более 5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 9,7 млрд руб. По сравнению с прошлым годом количество жилищных кредитов увеличилось на почти на 17%, а сумма – на 27,6%.

Вместе с тем растут и долги населения. Так, к началу осени общий объем задолженности орловцев по жилищным ипотечным кредитам составил 33,1 млрд рублей. Это на 11% больше, чем год назад.

Средний срок, на который орловцы берут ипотеку, — около 18 лет.

ИА «Орелград»