Орловским заключенным пытались передать сотни мобильников

Управление ФСИН поделилось результатами своей работы.

Итоги деятельности структурных подразделений и режимных учреждений были озвучены на заседании коллегии, которая прошла в управлении ФСИН России по Орловской области. Как уточнили в пресс-службе того ведомства, мероприятие прошло в дистанционном формате и с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических требований. Участники коллегии озвучили результаты работы за 9 месяцев 2020 года.

«Оперативными аппаратами и подразделениями безопасности проводился комплекс мероприятий по профилактике проникновения в учреждения запрещенных предметов», — сообщили в УФСИН.

В результате этой работы бдительные сотрудники ведомства пресекли немало попыток передачи за решетку запрещенных предметов. В частности. сообщается о 219 изъятых мобильных телефонах и 31 колюще-режущем предмете. За попытку передать «на зону» запрещенные предметы были задержаны 16 граждан. Все они уже понесли наказание и были привлечены к административной ответственности.

Также в УФСИН сообщили, что среднесписочная численность заключенных по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 3 процента. Сейчас в Орловской области за решеткой содержится 3557 осужденных.

«Больше всего в исправительных учреждениях региона содержится осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 1102 человека, за убийство осуждены 520 человек, 510 — за кражу, — перечислили в управлении ФСИН. — 1129 осужденных отбывают наказание сроком от 5 до 10 лет, до 3 лет — 832, от 3 до 5 лет – 657».

ИА «Орелград»