Указ Путина спас пойманного в Орле иностранца

В нарушении режима пребывания в РФ был уличен гражданин Молдовы.

Подробности административного процесса поведали в Орловском районном суде. Речь шла о нарушении гражданином Республики Молдова режима пребывания на территории Российской Федерации. Из материалов дела следует, что он был задержан в начале октября 2020 года в ночное время на автодороге Калуга-Орел в деревне Жилина.

При проверке документов и выяснении личности был установлено, что в Россию он приехал на законных основаниях. Вот только покинуть нашу страну он должен был еще в январе 2020 года. Несмотря на то, что срок пребывания вышел, иностранец остался в нашей стране. Тем самым он совершил административное правонарушение, выразившееся в уклонении от выезда из РФ по истечении срока пребывания.

В судебном заседании молдаванин вину признал. Он рассказал, что проживает у родственников, а его отец и брат являются гражданами России. Почему иностранец сам не обратился в миграционную службу для регистрации? По версии правонарушителя, у него просто не было денег для легализации на территории России. Хотя это, конечно, жалкое оправдание.

Иностранцу грозил не только штраф, но и наказание в виде административного выдворения за пределы РФ, которое в его случае было бы безальтернативным. Но нарушителя спас указ Владимира Путина, изданный в апреле 2020 года. Согласно ему в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в период с 15 марта по 15 декабря 2020 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения об административном выдворении за пределы РФ.

Орловский районный суд это учел и назначил нарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей без административного выдворения за пределы Российской Федерации. Постановление уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»