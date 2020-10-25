Орловец напугал «Дорожную службу»

Несправедливо наказанный орловец отстоял свое честное имя.

Любопытный процесс прошел в Хомутово, где в суд поступил иск об отмене дисциплинарного взыскания и компенсации морального вреда. Как пояснили в Новодеревеньковском районном суде, истец трудится в областном ГУП «Дорожная служба», причем находится не на последних ролях – он возглавляет отдел.

В своем иске мужчина просил признать незаконными и недействительными приказы руководителя этого госпредприятия, в соответствии с которыми его привлекли к дисциплинарной ответственности и объявили выговор. Также он просил взыскать со своего работодателя компенсацию причиненного ему морального вреда.

Гражданское дело поступило в суд, однако так и не было рассмотрено. Видимо, работник так напугал своего работодателя иском, что спор был оперативно решен в досудебном порядке. Истец иск отозвал и отказался от заявленных требований. Он пояснил, что ответчик уже признал недействительными собственные спорные приказы, тем самым был отменен и объявленный работнику выговор. В результате суд вынес определение о прекращении гражданского дела.

ИА «Орелград»