У выпускников центра огневой подготовки аннулировали права на оружие

Суд удовлетворил шесть однотипных исков прокуратуры.

Как стало известно «Орелграду», вступило в силу шесть решений Железнодорожного районного суда города Орла, вынесенных по искам прокуратуры. Надзорное ведомство выступило в интересах неопределенного круга лиц, а ответчиком была автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр подготовки «Сатурн». Прокуратура требовала признать недействительными свидетельства о прохождении курса подготовки, выданные шести ученикам.

Из прокурорских исков следует, что ранее была проведена проверка исполнения требований законодательства об образовательной деятельности и законодательства о частной охранной деятельности. Было установлено, что директор «Сатурна» заключал договоры с гражданами по профессиональной программе повышения квалификации «Гражданское оружие».

Согласно ведомостям, ученикам зачли сдачу теоретической и практической частей экзамена. Потом им выдали свидетельства о прохождении обучения по программе «Подготовка граждан в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием».

Вместе с тем, в ходе проверки было установлено, что фактически обучение клиенты не проходили, а за получение свидетельств передавали директору организации, через посредника, незаконное вознаграждение. Поскольку свидетельства были выданы без фактического обучения и присутствия на экзамене, прокуратура потребовала признать их недействительными. Ведь такой документ открывает прямой путь к оформлению разрешения на ношение огнестрельного оружия.

Суд требования удовлетворил, поскольку указанные прокуратурой обстоятельства подтверждаются и материалами уголовного дела, возбужденного в июне этого года. Как уже писал «Орелград», в торговле документами региональное СУ СКР обвинило директора центра подготовки «Сатурн». По версии следствия, он за определенную сумму выдавал учащимся документы, подтверждающие прохождение курсов. При этом ни учиться, ни сдавать экзамены от заплативших не требовалось.

По данным следствия, подозреваемый в 2019 году через посредников получил от шестерых граждан 71 тысячу рублей за незаконные действия. Все эти шесть свидетельств суд теперь признал недействительными, несмотря на то, что представитель ответчика исковые требования не признал.

ИА «Орелград»