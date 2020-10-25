В Орле вор вскарабкался по водосточной трубе и «взял хату»

Дело о квартирной краже рассмотрели в Орле.

Как сообщает суд Заводского района города Орла, местный житель был обвинен органами предварительного расследования сразу в двух кражах. Совершил он их в начале текущего года. Так, в одном случае подсудимый «взял» квартиру. Произошло это в феврале.

Было установлено, что нетрезвый молодой человек шел по улице, когда заметил приоткрытую форточку в квартире на втором этаже. Недолго думая, он вскарабкался туда, воспользовавшись решеткой, установленной на окне первого этажа, и держась за водосточную трубу. Затем он ладонью сумел выдавить стекло и залез в комнату. Его добычей стали найденные там 30 тысяч рублей.

Вторую кражу этот молодой человек вообще совершил у себя дома. Он украл банковскую карту у своей сожительницы, воспользовавшись тем, что она заснула. С ее карты на свой лицевой счет он перевел 20 тысяч рублей. Подсудимый признал вину по двум эпизодам в полном объеме.

По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на 1 год. Впрочем, осужденный имеет право обжаловать приговор Заводского райсуда в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»