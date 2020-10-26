Еще 121 орловец заразился коронавирусом

26.10.2020 | 10:47 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 11 357

Медики подтвердили коронавирус еще у 121 жителя Орловской области, общее число случаев в регионе достигло 11 357, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Вместе с тем выздоровели 46 человек, количество победивших вирус выросло до 8 399. Число летальных исходов не изменилось — 149.

В целом по России зарегистрировано 1 531 224 случая COVID-19, за последние сутки диагноз подтвердился у 17 347 человек во всех регионах. С начала пандемии выздоровели 1 146 096 человек, умерли 26 269.

ИА «Орелград»

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