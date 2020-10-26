Под Орлом иномарка «улетела» в поле

26.10.2020 | 10:55 Новости, Происшествия

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В ДТП есть пострадавший.

Вчера, 25 октября на трассе Крым-2 между Орлом и Мценском произошло ДТП. Из-за странного маневра одно из водителей машина второго оказалась в поле.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, около 13.00 46-летний водитель Форд Фокус двигался со стороны Мценска в сторону Орла. В районе 340 километра трассы он «нарушил правило расположения на проезжей части». Из-за этого «Форд» столкнулся с «Сузуки».

Судя по фото с места ДТП, «Сузуки» вылетела с дороги и увязла в распаханном поле.

Сообщается, что в аварии пострадал водитель «Форда». Из-за полученных травм мужчине назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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