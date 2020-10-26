Пьяный водитель покалечил трех человек под Орлом

26.10.2020 | 9:45 Новости, Происшествия

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Все они были его пассажирами.

24 октября под Орлом пьяный 37-летний водитель устроил ДТП. ВАЗ-2110 под его управлением оказался в кювете, а все пассажиры машины получили травмы.

Авария произошла около 10.00 в районе 52 километра трассы Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Судя по фото с места ДТП, машина слетела с дороги в распаханное поле.

Сообщается, что в ДТП пострадали трое мужчин 33, 41 и 32 лет. Все они были пассажирами «десятки».

ИА «Орелград»

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