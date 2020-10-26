Пьяный водитель покалечил трех человек под Орлом

Все они были его пассажирами.
24 октября под Орлом пьяный 37-летний водитель устроил ДТП. ВАЗ-2110 под его управлением оказался в кювете, а все пассажиры машины получили травмы.
Авария произошла около 10.00 в районе 52 километра трассы Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Судя по фото с места ДТП, машина слетела с дороги в распаханное поле.
Сообщается, что в ДТП пострадали трое мужчин 33, 41 и 32 лет. Все они были пассажирами «десятки».
ИА «Орелград»