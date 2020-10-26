У орловских экспортеров есть неделя на попадание в каталог

Орловскому бизнесу, ориентированному на экспорт, предложили бесплатное продвижение

До 30 октября у орловских предпринимателей есть возможность войти в каталог экспортёров Орловской области. Это эффективный инструмент продвижения товаров и услуг как внутри страны, так и за рубежом. Размещение в каталоге бесплатное для орловского бизнеса: поддержка оказывается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Каталог представляет собой перечень предприятий Орловской области, ориентированных на продажу своих товаров и услуг за пределами местного рынка. Предприятия объединяются по отраслям для удобства использования. Для каждой компании отводится страница с описанием деятельности и основных преимуществ, с указанием контактной информации. Каталог издаётся на двух языках (на русском и английском) как в печатной, так и в электронной версии. Обновление издания проводится ежегодно.

Подготовкой каталога занимается Орловский региональный центр поддержки экспорта. Издание используется Центром на международных и российских выставках, на приёмах иностранных делегаций, во время деловых миссий. Электронная версия размещается на сайте Центра. По ссылке можно ознакомиться с текущей версией каталога. Это удобный яркий инструмент для ознакомления потенциальных зарубежных и российских партнёров с возможностями орловских предприятий.

Орловский региональный Центр поддержки экспорта продолжает прием заявок на размещение информации о компании в Каталоге экспортёров Орловской области. Заявки принимаются до 30 октября 2020 года на электронную почту info@export57.ru. Подробности можно получить по телефонам: +7 (962) 477-71-71, +7 (905) 166-56-15.

ИА «Орелград»