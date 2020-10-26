В Орле потребовали отдать Залогина под суд

Общественная активистка уверена, что глава департамента здравоохранения должен ответить за коллапс в медицине.

Общественный активист Елена Шураева из Орла потребовала отдать под суд главу областного департамента здравоохранения Ивана Залогина. По ее мнению, чиновник должен ответить за коллапс в орловской системе здравоохранения.

Сегодня, 26 октября в Сети появилась запись прогулки Шураевой по улице Ленина. Женщина одета в белый халат с надписью «Нет коллапсу в медицине. Залогина под суд». В таком виде Шураева прошла от Ленинской до областной больницы.

По словам Шураевой, ни в одном лечебном заведении не осталось «чистых» зон. В целом ситуацию в здравоохранении она считает «критической»: приказы минздрава не исполняются, мест в больницах не хватает, большая проблема с кадрами «скорой», «некому физически оказывать помощь».

Активисты возлагают вину за эту ситуацию на главу областного департамента здравоохранения Ивана Залогина, который «на каждом брифинге говорит, что все хорошо».

По информации Шураевой, активисты готовят «второе обращение в прокуратуру».

ИА «Орелград»