В Орле в ДТП пострадала 8-летняя девочка

Один из водителей нарушил требования ПДД.

В субботу, 24 октября в ДТП в Орле пострадал ребенок. 8-летняя девочка была пассажиром одной из иномарок, которые не поделили дорогу.

ДТП произошло около 17.00 на 2-й Посадской. Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 42-летний водитель «Митсубиси» решил развернуться в районе дома №19. При этом мужчина не занял, как положено, крайнее левое положение на проезжей части. Поэтому во время маневра он допустил столкновение с «Тойотой», которая ехала со стороны улицы Васильевской.

В результате ДТП 8-летняя девочка — пассажир «Митсубиси» получила травмы. Госпитализация ребенку не потребовалась, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»