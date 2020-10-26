В орловских колониях помолились о жертвах преступлений

26.10.2020 | 8:45 Новости, Общество

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Традиционная неделя молитвы прошла в исправительных учреждениях.

В исправительных учреждениях Орловской области прошли богослужения с особыми молитвенными прошениями. Об этом сообщили в управлении ФСИН России по региону и в Орловской митрополии РПЦ. Речь идет о так называемой неделе молитвы, которая проводится во всех храмах и молельных комнатах учреждений УФСИН ежегодно — в рамках Всероссийской недели молитвы по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«В эти дни в храмах и молельных комнатах исправительных учреждений Орловской области совершались богослужения с особыми молитвенными прошениями о подозреваемых, обвиняемых и осужденных, о совершении правосудия, о жертвах преступлений, — сообщили в митрополии. — Прошения были как о телесном благополучии заключенных, так и о состоянии их душ, духовном освобождении от пережитого, о семьях, о возвращении осужденных в общество, а также о сотрудниках уголовно-исполнительной системы».

Вместе с верующими заключенными всю неделю молился протоиерей Сергий Крючков. Так, он посетил домовый храм следственного изолятора №1 в Орле, а после богослужения побеседовал с подростками, которые сейчас содержатся в СИЗО. Также он совершил богослужение и побеседовал с заключенными о покаянии в исправительной колонии №5, расположенной в Урицком районе.

ИА «Орелград»

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