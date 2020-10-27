В Орле 10 депутатов облсовета заразились коронавирусом

На больничном остаются спикер заксобрания и его заместитель.

С начала года коронавирусом заразились 10 из 47 депутатов Орловского облсовета. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания. На сегодняшний день на больничном остаются двое. Это спикер областного парламента Леонид Музалевский и его заместитель Михаил Вдовин.

В пресс-службе заксобрания рассказали, что Музалевский в данный момент находится на амбулаторном лечении. А вот вице-спикер Михаил Вдовин лежит в больнице. Исполнение обязанностей председателя облсовета возложили на Геннадия Сафонова.

Также сообщается, что сейчас депутаты и сотрудники аппарата старше 65 лет, а также «контактные» лица работают дистанционно. Остальные чередуют «дистанционку» и традиционный режим работы. «Полностью перевести представителей госоргана в режим онлайн не представляется возможным», — указано в сообщении пресс-службы.

— Считаю важным отметить, что в настоящее время разработаны проекты Постановлений, которые позволят в случае необходимости проводить заседания комитетов, Президиума и сессии дистанционно. Данные документы будут рассмотрены на ближайшем заседании облсовета. Учитывая текущую ситуацию, считаю, что нужно быть готовыми ко всему, главное — сохранить здоровье и жизни людей, — сказал Музалевский.

ИА «Орелград»