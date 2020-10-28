Орловским безработным выделили 159 млн рублей

Финансами на выплату пособий региону поможет федеральный центр.

Орловская область получит 159,5 миллиона рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации на выплату пособий по безработице. Такую информацию предоставило региональное управление труда и занятости. Уточняется, что соответствующее распоряжение правительство страны издало еще 19 октября 2020 года. Документ призван «обеспечить стопроцентные выплаты пособия по безработице в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации».

Выделение этих субвенций не скажется на размерах самих пособий. Они останутся прежними. Так, минимальное пособие и впредь будет составлять 1,5 тысячи рублей, а максимальное – 12 130 рублей. Кроме того, безработные больше не могут рассчитывать на дополнительные выплаты, как это было до 1 октября текущего года. Напомним, ранее правительство РФ вводило дополнительные меры социальной поддержки. Например, на 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка увеличивалось пособие безработных родителей.

Но срок действия дополнительных мер истек 1 октября, система вернулась допандемийным правилам. В управлении труда и занятости подчеркнули, что «новое распоряжение правительства позволит выплатить пособия по безработице максимальному количеству граждан, признанных в установленном порядке безработными».

Добавим, что, по последним данным правительства региона, численность безработных в Орловской области снизилась до 9965 человек, причем по отношению к 1 октября 2020 года она сократилась на 20 процентов. Численность граждан, снятых с регистрационного учета в текущем году «в результате проведенной работы по трудоустройству», составила 5587 человек.

ИА «Орелград»