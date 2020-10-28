Орловскому бизнесу помогут найти партнеров в Турции

28.10.2020 | 17:44 Новости, Экономика

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Орловские производители сельскохозяйственной продукции смогут найти дилеров для своих товаров в Турции.

Поможет им в этом Орловский региональный центр поддержки экспорта. В декабре под эгидой Центра будут организованы деловые онлайн-переговоры с потенциальными турецкими партнёрами. Такие встречи значительно сокращают путь от намерения выйти на зарубежный рынок до заключения экспортного контракта.

Чтобы принять участие в переговорах бизнесмены могут обратиться в Орловский региональный Центр поддержки экспорта по телефонам: +7 (962) 477-71-71 и +7 (4862) 44-02-65, а также по электронной почте: info@export57.ru. Заявки принимаются до 1 ноября.

Участие в подобных онлайн деловых миссиях для орловского бизнеса бесплатное. Помощь потенциальным экспортёрам Орловской области оказывается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Поддержка экспортёров не ограничивается только подобными встречами. Спектр услуг Центра достаточно широк. Предприниматели могут получить бесплатную консультацию по ведению эффективных переговоров, помощь в разработке презентации своих товаров. Эксперты Центра также помогут в оформлении государственной финансовой помощи, положенной аграриям.

ИА «Орелград»

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