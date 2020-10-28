Под Орлом сбили байкера без прав

Пострадавшего увезли в больницу.

Вчера, 27 октября на трассе Москва-Комаричи-Дмитровск произошло ДТП с мотоциклистом. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Авария случилась около 09.00. На мотоцикле ехал 60-летний мужчина. Сообщается, что на 54 километре автодороги мотоцикл столкнулся с «Фольксвагеном Пассат». Что стало причиной аварии и кто из водителей виноват, неизвестно.

В ведомстве рассказали, что байкера с травмами госпитализировали. При этом уточняется, что мужчина ездил на мотоцикле без прав.

ИА «Орелград»