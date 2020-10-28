Украина и Грузия стали главными экспортерами орловского зерна

Вопросы экспорта были рассмотрены на совещании в администрации региона.

Об экспорте зерновой продукции в текущем году на совещании в администрации региона рассказал глава управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Черный. Краткую версию его доклада обнародовала пресс-служба этого ведомства. Согласно ей, в текущем году из Орловской области за рубеж официально было отправлено более 220 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки.

Лидерами стали Латвия, Германия, Польша, Грузия, Украина и Азербайджан. На их долю пришлось 68,3 процента всего экспорта орловского зерна. Оставшаяся часть была отгружена в страны ЕАЭС, а лидерами по закупкам среди них стали Беларусь и Армения.

Евгений Черный добавил, что по так называемому непрямому экспорту из Орловской области в порты Ростовской и Ленинградской областей, а также Краснодарского края было отгружено свыше 300 тысяч тонн зерна пшеницы и ячменя, что на 40 процентов превысило прошлогодний уровень.

«Руководитель надзорного органа акцентировал внимание на необходимости жесткого контроля качества экспортируемой продукции, результатом которого является отсутствие претензий от стран-импортеров и сохранение репутации региона как надежного делового партнера, — сообщила пресс-служба ТУ Россельхознадзора. — Прежде всего, в рамках контрольных мероприятий проводится проверка сопроводительной документации. Всего с начала года было проверено более 100 деклараций о соответствии и протоколов испытания, в том числе 44 в отношении зерна нового урожая».

В результате было вскрыто шесть нарушений, соответственно, было прекращено действие шести деклараций, а реализация данной продукции была приостановлена. В ведомстве заверили, что все виновные лица были привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»