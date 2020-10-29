Лечить пациентов в Орле будут ординаторы из Курска

Залогин «выписывает» медиков из соседних регионов.

В Орловскую область приехали 30 ординаторов Курского медицинского университета. Об этом на брифинге для СМИ рассказал глава департамента здравоохранения Иван Залогин. По его словам, медиков привлекли «для усиления работы в регионе».

Также глава депздрава уточнил, «ведутся переговоры и с другими профильными ВУЗами страны». Это поможет снять напряженность с перегруженностью специалистов, считает Залогин.

При этом на аналогичном брифинге 13 октября Залогин заявил, что «регион обеспечен медицинским персоналом для борьбы с covid-19».

Общественный активист Елена Шураева, которая ранее потребовала отдать Залогина под суд, написала письмо президенту Владимиру Путину. Среди прочего она пожаловалась, что Залогин сообщает «недостоверные сведения» о «состоянии системы здравоохранения в Орловской области», тогда как в регионе наблюдается «острая нехватка медицинских кадров».

ИА «Орелград»