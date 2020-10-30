Сергей Кутенев выступил партнером благотворительного марафона «Игрушка желаний»!

30.10.2020 | 12:06 Новости, Общество

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Ежегодно в преддверии своего Дня рождения ТРК «Истоки» организует благотворительный марафон «Игрушка желаний», направленный на сбор пожертвований на лечение детей с различными заболеваниями. В этом году партнером данного благотворительного марафона выступает НКО «Социально-Культурный Фонд развития и инновации», председателем попечительского совета которого является Кутенев Сергей Николаевич.

Благотворительный марафон «Игрушка желаний» стартовал 26 октября и продлится до 11 декабря 2020. Половина собранных средств будет передана Орловскому фонду помощи детям с онкологией «Радость моя», а вторая половина направлена на приобретение слуховых аппаратов для пятилетнего мальчика Лопаткина Вани.

«Оказание помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, является одним из направлений деятельности НКО «Социально-Культурный Фонд развития и инновации», — рассказывает председатель попечительского совета Сергей Кутенев. — Я приглашаю всех неравнодушных жителей города Орла и Орловской области принять участие в данном благотворительном марафоне «Игрушка желаний» и внести посильный вклад в сборе средств для лечения нуждающихся в этом детей».

Все желающие принять участие в оказании адресной помощи Лопаткину Ване могут перечислить средства в НКО «Социально-Культурный Фонд развития и инновации» на странице фонда.

Для получения дополнительной информации по благотворительному марафону «Игрушка желаний» необходимо связаться с редакцией ТРК «Истоки» или по телефону: 8 (4862) 498-798.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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