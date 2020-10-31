Под Орлом разгорелся «газовый конфликт»

31.10.2020 | 13:11 Новости, Общество

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Спор двух соседей едва не оставил одну из семей без отопления.

Жители деревни Плещеево в Орловском районе едва не остались без отопления накануне зимы. Речь идет о домовладении семьи Палочкиных. Их соседи сначала разрешили провести газ через свой участок, а затем – передумали. О газовом конфликте рассказал телеканал «Истоки».

Палочкины подключились к сельскому газопроводу шесть лет назад. Для этого трубу к их дому пришлось провести через соседний участок. А недавно тяжелобольная женщина обнаружила, что лежащая на опорах труба внезапно оказалась на земле. Валентина Палочкина рассказала СМИ, что несколько лет назад соседка по участку внезапно передумала и велела убрать газопровод с ее территории. Палочкиным пришлось отстаивать свои права в суде. В решении суда от 2017 года указано, что газопровод смонтирован при полном согласии владелицы земельного участка, с использованием специального проекта и соблюдением нормативов.  И тогда все осталось на своих местах.

А осенью этого года, когда труба каким-то образом оказалась на земле, соседка Палочкины даже отказалась пустить на свой участок газовую бригаду для устранения причин аварии. Чтобы не остаться без тепла накануне зимы, Палочкиным осталось лишь в срочном порядке тянуть новый газопровод через других соседей. А причину аварии будут устанавливать специалисты и полиция.

ИА «Орелград»

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