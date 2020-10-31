Загадки Бунина попытаются разгадать в Орле

31.10.2020 | 11:33 Культура, Новости

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В областном центре состоится библиоквест в честь юбилея писателя.

Как сообщили в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина, 3 ноября в Орле состоится необычный библиоквест. Мероприятие пройдет в онлайн-формате под названием «Загадки Ивана Бунина». Оно посвящено празднованию 150-летия со дня рождения известного писателя и будет проведено в рамках всероссийской акции «Ночь искусств — 2020». Начало квеста запланировано на 19 часов.

«Играть будем на официальном сайте библиотеки: вы будете передвигаться от отдела к отделу и выполнять предложенные задания, — пояснили организаторы. — А правильные ответы – записывать в маршрутный лист, который по окончании игры пришлете нам на электронную почту. Тот, кто быстрее и правильнее выполнит все задания – получит приз. Новый формат квеста позволит играть не только командам, но и индивидуальным участникам».

В библиотеке подчеркнули, что библиоквест – это интеллектуально-развлекательное мероприятие. По мнению организаторов, игра не потребует специальной подготовки, а все задания будут на логику, мышление и эрудицию. Впрочем, они все же советуют участникам освежить в памяти биографию русского писателя и поэта Ивана Бунина и перечитать его произведения.

Как было упомянуто, участникам предложат передвигаться от отдела к отделу библиотеки, выполняя предложенные задания. Но не все отделы участвуют в квесте. Всего предусмотрено 11 станций (отделов). Порядок их посещения значения не имеет. Главное – чтобы ответы были записаны в нужном месте маршрутного листа.

ИА «Орелград»

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