Блохин наконец подал в отставку

Работать в правительстве Орловской области он не может по решению суда.

Денис Блохин подал в отставку. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают «Орловские новости». Член правительства Орловской области написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, как уже писал «Орелград», в пятницу, 6 ноября Заводской суд приговорил Дениса Блохина к двум годам условного срока за превышение должностных полномочий. При этом ранее было известно, что гособвинение запросило для Блохина шесть лет реального заключения.

Также решением суда, которое пока не вступило в силу, Блохину запрещено занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет.

СМИ сообщает, что Блохин написал заявление об отставке с 9 ноября. При этом утром понедельника фото и фамилия чиновника по-прежнему значились на сайте облправительства.

ИА «Орелград»