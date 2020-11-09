Убившего сослуживцев срочника задержали по дороге на Орловщину

Макаров сдался без сопротивления.

Антона Макарова, который устроил бойню в войсковой части на аэродроме в Воронеже, задержали. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что Макаров угнал машину и ехал к семье в Орловскую область. Уточняется, что при задержании Макаров не сопротивлялся и не стрелял.

Как уже писал «Орелград», сегодня, 9 ноября около 05.00 Макаров напал с топором на проверяющего офицера, отобрал у него оружие и открыл стрельбу. Изначально сообщалось, что на месте погибли трое, еще один солдат-срочник был ранен. Позже появилась информация, что он скончался в госпитале.

Об Антоне Макарове известно, что он учился в Ливнах. Как рассказал «Подъем», в школе, которую закончил Макаров, его охарактеризовали как спортсмена-хорошиста, склонного к замкнутости и конфликтности. В общении с учителями и одноклассниками он «проявлял вспыльчивость, раздражительность, редко шел на уступки». Сообщается, что родители Макарова развелись, когда ему было 7 лет, с тех пор его воспитывали родители матери.

Ранее стало известно, что по факту бойни в части следователи возбудили дела по статьям об убийстве двух или более лиц и хищение оружия. По ним Макарову грозит пожизненное заключение.

ИА «Орелград»