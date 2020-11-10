В деле Игнатушина появился дополнительный эпизод

Его обвинили в нарушении прав жильцов ещё четырех домов

В деле бывшего замглавы администрации Орла Романа Игнатушина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, появился новый эпизод. Его заподозрили в аналогичном преступлении, связанном еще с четырьмя домами, сообщили в Следственном комитете.

«По версии следствия, Игнатушин и иные должностные лица администрации города Орла с 2015 по 2017 годы не приняли мер к организации своевременного проведения капитального ремонта, расселению граждан многоквартирных домов: № 92 «а» по ул. Латышских стрелков, № 1 по ул. Брянской, № 73 по ул. Черкасской, № 17 по пер. Маслозаводскому города Орла», — говорится в сообщении.

В результате действий Игнатушина жителям приходилось жить в опасных домах, где обрушались стены, текла кровля, инженерные сети были изношены, отметили в СК.

«Напомним, что ранее следствием сообщалось о возбуждении уголовных дел в отношении Игнатушина по факту бездействия и ненадлежащего принятия мер к организации своевременного проведения капитального ремонта, расселению граждан многоквартирных домов: № 15 по Кромскому шоссе, № 102 по Наугорскому шоссе, № 11 по ул. Паровозной, № 88 по ул. Емельяна Пугачева города Орла. В настоящее время расследование всех 5 эпизодов преступлений продолжается», — заключили в СК.

ИА «Орелград»