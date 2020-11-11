Дело Кочергина дошло до суда

Экс-директора АИЖК обвинили в хищении почти 300 млн рублей.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Кочергина. Фамилию обвиняемого в пресс-релизе не называют, однако в указанный период времени именно он руководил АИЖК Орловской области. Кочергина будут судить по двум статьям УК. По версии следствия, он разными способами вывел через госкомпанию почти 300 млн рублей.

В уголовном деле Кочергина сразу несколько эпизодов. Судя по всему, в бытность руководителем АИЖК Орловской области Кочергин чувствовал себя в полной безопасности. За достаточно короткий промежуток времени он провернул сразу несколько многомиллионных афер.

Во-первых, пополнил количество орловских обманутых дольщиков. Так, по версии следствия, с февраля по июль 2016 г. Кочергин, действуя от имени АИЖК, заключил с гражданами договоры на долевое строительство многоквартирного жилого дома №83 по улице Панчука в Орле. «Однако взятые обязательства по окончанию строительства дома не выполнил, полученными по договорам денежными средствами распорядился по своему усмотрению. От его противоправных действий пострадал 61 дольщик, размер причиненного им ущерба составил более 54 млн рублей», — рассказали в пресс-службе облпрокутуры.

Примечательно, что ранее ущерб дольщикам от действий Кочергина, как уже писал «Орелград», оценивали в 93 млн рублей.

Во-вторых, с 2015 по 2016 годы Кочергин через подконтрольную ему организацию ООО «АСК Инжиниринг» вывел 136 млн рублей, выделенных из областного бюджета на строительство многопрофильного медицинского центра ООКБ, известного в народе как «Титаник».

В-третьих, как установили следователи, Кочергин, будучи директором АИЖК, купил от имени общества свои собственные доли в уставных капиталах юрлиц. Ущерб от этих сделок оценили в 24,6 млн рублей.

В-четвертых, Кочергин вывел из АИЖК в подконтрольные фирмы имущества на 62 млн рублей. Речь идет о здании кинотеатра «Родина» в Орле.

В-пятых, он пытался за счет средств АИЖК выкупить неликвидное имущество подконтрольной фирмы. Причем по «заведомо завышенной стоимости». И только «досрочное прекращение полномочий» не дало довести Кочергину эту сделку до конца.

Уголовное дело на Кочергина возбудили в 2017 году по материалам УФСБ по Орловской области. Расследовали его следователи регионального УМВД.

— После вручения обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Орла для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Кочергина будут судить по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество.

ИА «Орелград»