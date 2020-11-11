В Орле сбивший пешехода водитель иномарки отделался штрафом

Суд поставил точку в деле о ДТП с тяжелыми последствиями.

Советский районный суд города Орла удовлетворил ходатайство следователя полиции о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении водителя, допустившего наезд на пешехода. По постановлению суда ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей, который он должен будет уплатить в течение двух месяцев со дня вступления документа в силу.

Ранее органами предварительного расследования данный гражданин подозревался в совершении ДТП. Как следует из материалов дела, происшествие произошло в феврале 2020 года. Мужчина за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» около 23 часов вечера двигался по улице Горького в Орле в сторону улицы Красноармейской.

Было установлено, что скорость автомобиля составляла не менее 75 км/ч. Недалеко от дома №42 иномарка сбила пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП потерпевший получил серьезные травмы, которые были квалифицированы медиками как повлекшие тяжкий вред здоровью.

Действия водителя следствием были квалифицированы по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Подавая ходатайство об освобождении водителя от уголовного преследования, следователь указал, что потерпевший не возражает против этого, так как виновник ДТП не только извинился перед ним, но и полностью возместил причиненный происшествием материальный ущерб и моральный вред.

ИА «Орелград»