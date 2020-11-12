Фельдшер Серегин: в Кромах кончились койки для «ковидных» больных

Ковидарий, открытый меньше недели назад, уже переполнен.

Кромская ЦРБ, где меньше недели назад открыли госпиталь для больных COVID-19, уже переполнена и не принимает пациентов. Об этом рассказал фельдшер орловской скорой помощи Дмитрий Серегин.

— В Кромской ЦРБ закончились места для пациентов с ковидом. На данный момент остались 2 мужских места, — написал Серегин вечером 11 ноября.

Ранее координатор профсоюза медиков «Действие» сообщил о дефиците коек для ковидных больных в Орле. Но, как писал «Орелград», власти это отрицали. И до сих пор глава депздрава Иван Залогин уверяет, что ситуация с коечным фондом в Орловской области «некритичная».

— Сейчас критическую роль в жизни и здоровье играют решения руководства. Руководства больниц, департамента, Минздрава. Руководства региона. И от своевременности и эффективности таких решений во времена кризиса зависят много сотен и тысяч людей, — считает Серегин. — Тот уровень управления, который мы видим на Орловщине, можно назвать мягко говоря неэффективным, а не мягко — работой СК и Прокуратуры.

Напомним, ковидарий на 140 мест в Кромской ЦРБ открыли 6 ноября. Буквально за несколько дней все койки здесь были заняты и больница перестала принимать пациентов с коронавирусом, подтвердил источник «Орелграда».

В своем посте в соцсети Серегин усомнился, что в Кромской ЦРБ реально есть 140 мест для ковидных больных. Как выяснилось из комментария замглавы депздрава Владимира Николаева, на самом деле таких профильных коек в кромской больнице всего 70.

— На базе Кромской центральной районной больницы развернуто 70 коек. По мере необходимости, при ухудшении эпидемиологической обстановки, будут развернуты еще 70. Полностью под «красную зону» переоборудованы второй и планируется четвертый этажи больницы. Здесь имеется все необходимое оборудование, оснащение кислородом, мебель, — цитирует Николаева Telegram-канал регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Орелград» запросил комментарий у правительства Орловской области. Вопрос пообещали передать главе облздрава Ивану Залогину, чтобы тот ответил на него в ходе брифинга 13 ноября.

ИА «Орелград»