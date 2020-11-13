Полиция ужесточила дело о нападении на 9-летнюю девочку под Орлом

Теперь ее обидчика обвиняют не в нанесении побоев, а в хулиганстве.

Полиция задержала подозреваемого в нападении на 9-летнюю школьницу в Залегощенском районе. Прокуратура настояла, чтобы уголовное дело на 45-летнего местного жителя переквалифицировали по более «тяжелой» статье. Также надзорное ведомство пообещало разобраться, почему детей из села Казарь, где произошло нападение, не возят в школу на автобусе.

Как уже писал «Орелград», инцидент с нападением на школьницу произошел еще 7 октября, однако известно о нем стало только 12 ноября благодаря огласке в СМИ. По словам матери пострадавшей девочки, неизвестный подстерегал ребенка по дороге домой и дважды ударил школьницу электрошокером. Сейчас здоровью девочки ничто не угрожает, однако она до сих пор не может отправиться от шока.

Подозреваемого нашли почти сразу, изначально на него завели дело о нанесении побоев. Однако, как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, в действиях нападавшего также есть признаки хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия. То есть речь идет о преступлении средней тяжести. Уголовное дело теперь будут расследовать именно по этой статье. Подозреваемого хотят взять под стражу.

Прокуратура заодно проверила, как вообще оказалось, что школьница шла домой одна по безлюдной дороге. Выяснилось, что школьный автобус в село Казарь не ходит из-за разбитой дороги. Поэтому детям приходится добираться до школы пешком. Сколько километров составляет этот путь, не уточняется.

Прокурор области Владислав Малкин подал иск в суд. Он потребовал обязать местных чиновников отремонтировать дорогу к школе.

— Кроме того, прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления, в чью компетенцию входит организация перевозки детей и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»