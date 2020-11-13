В Орле пресекли торговлю ядами для убийства человека

Опасные и незаконные инструкции в Сети нашла прокуратура.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел и удовлетворил сразу дав однотипных исковых заявления прокуратуры о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Как следует из материалов дел, сомнительные интернет-ресурсы прокурорские работники обнаружили в ходе проведенной проверки. Основанием для нее стало обращение гражданина, проявившего похвальную бдительность.

Было установлено, что на двух сайтах «размещена информация о возможности приобретения ядов для совершения убийства человека». Там был указан адрес электронной почты, на который можно было обратиться для заказа яда. Сайты не были закрытыми, вся информация находилась в свободном доступе. Ознакомиться с ней мог даже ребенок.

Принятыми мерами установить владельцев указанных интернет-ресурсов не представилось возможным, сообщила в исках прокуратура. Несмотря на это, технические возможности позволяют ограничить доступ к ресурсам. Правовым основанием для этого послужило то, что законом установлен запрет на распространение информации, за осуществление которой предусмотрена уголовная ответственность.

Исследовав материалы дел, суд счел административные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. Кстати, в качестве доказательств он принял скриншоты страниц «первоисточников», которые были заверены старшим помощником прокурора.

Как посчитал орловский суд, на сайтах «неустановленными лицами фактически организована реализация приобретения ядов для совершения убийства человека, тогда как законодательством РФ предусмотрен запрет на распространение указанной информации». Кстати, в России действует указ президента, которым запрещена свободная реализация ядов. Иски были удовлетворены, доступ к сомнительным сайтам будет закрыт.

ИА «Орелград»