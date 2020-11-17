Под Орлом после нападения на девочку починили дорогу и вернули автобус

О том, что из-за разбитой дороги дети несколько километров ходят пешком, стало известно после нападения на школьницу.

Буквально через несколько дней после известия о нападении на школьницу в Залегощенском районе, здесь успели отремонтировать дорогу и вернуть школьный автобус. Ускорение местным чиновникам придала прокурорская проверка.

Как уже писал «Орелград», инцидент с нападением на школьницу около села Казарь произошел еще 7 октября, однако известно о нем стало только 12 ноября благодаря огласке в СМИ. По словам матери пострадавшей девочки, неизвестный подстерегал ребенка по дороге домой и дважды ударил школьницу электрошокером.

Проверкой обстоятельств дела занялась прокуратура. Среди прочего, надзорное ведомство заинтересовалось, почему школьники из села Казарь ходят в школу пешком по несколько километров. Выяснилось, что школьный автобус к ребятам из этого села, а также деревни Ореховка не ходит из-за плохой дороги.

Как рассказали 17 ноября в пресс-службе прокуратуры, ведомство направило иск в суд, а главе администрации Залегощенского района внесено представление. В итоге через 5 дней после того, как СМИ рассказали о нападении на школьницу, дорогу к селу отремонтировали, движение школьного автобуса возобновлено.

ИА «Орелград»