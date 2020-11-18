«Экологистик» не вывозит мусор, но продолжит работу в Орле

«Зеленая роща» не планирует разрывать контракт с проблемным подрядчиком.

Железнодорожный и Заводской районы Орла утопают в мусоре. Жалобы жителей заставили депутатов горсовета в очередной раз обсудить проблему на заседании профильного комитета.

Выяснилось, что мусорная компания «Экологистик», обслуживающая оба района, действительно не справляется со своей работой. Тем не менее регоператор «Зеленая роща» отказываться от ее услуг не намерена.

— Проблемы появились тогда, когда перевозчик взял на себя ответственность по вывозу мусора не только в областном центре, но и в ряде районов области. Соответственно появился дефицит производственных мощностей этого специализированного перевозчика. Т.е. получилось, что «Экологистику» тяжело обслуживать контейнерные площадки по графику, своевременно вывозить такую составляющую твердых коммунальных отходов, — пояснили в пресс-службе горсовета.

Неделей ранее в мэрии уже обсуждали эту проблему со всеми заинтересованными сторонами. Тогда «Экологистик» заверил, что в ближайшей перспективе войдет в установленные графики по вывозу ТКО. Более того, «ЭкоСити» пообещали продлить время работы мусоросортировочного завода, чтобы перевозчик успевал сделать еще один рейс. Полностью наладить вывоз мусора из Заводского и Железнодорожного района «Экологистик» пообещал к 23 ноября.

Примечательно, что несмотря на срывы графиков, «Зеленая роща» отказалась расторгать контракт с этим перевозчиком, т.к. изначально он зарекомендовал себя «добросовестным» и «показывал хорошие результаты».

«Экологистик» зашел на рынок в июне 2019 года — вскоре после того, как «Зеленую рощу» возглавил бывший московский чиновник Александр Ворожбит. С января 2020 года фирма получила контракт на Заводской район, до этого она работала только в Железнодорожном.

Летом водители и разнорабочие «Экологистика» пожаловались на долги по зарплате и объявили забастовку. Они рассказали, что им не платят с мая и написали обращение в прокуратуру. Надзорное ведомство добилось выплаты зарплаты рабочим, и забастовка отменилась.

ИА «Орелград»