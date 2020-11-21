В Орле девушка угнала розовый велосипед

Злоумышленницу разоблачили и передали под суд.

Уголовным делом о краже обернулось для жительницы Орла желание присвоить себе чужой велосипед. Материалы рассмотрел Советский районный суд областной столицы. Кража велосипедов – преступление отнюдь не редкое для Орла. Однако, как правило, совершают такие правонарушения представители мужского пола.

В данном случае обвинение было предъявлено местной жительнице. Было установлено, что преступление она совершила в июне 2019 года. После 22 часов вечера девушка вошла в один из подъездов многоквартирного дома, дверь в который была открыта. Там она увидела приоткрытую дверь технического помещения, «предназначенного для постоянного или временного хранения материальных ценностей и расположенного на первом этаже дома».

В этой подсобке свое личное имущество хранят жильцы дома. Девушка проникла внутрь и осмотрелась. Из всех вещей, которые там находились, она выбрала горный велосипед марки STELS. Возможно, ее привлекло то, что модель была женской. Даже цвет рамы велосипеда был серебристо-розовым. Злоумышленница выкатила его на улицу и отправилась к себе домой. Причиненный владельцу велосипеда ущерб был оценен почти в 10 тысяч рублей.

Угонщица попросила суд рассмотреть ее уголовное дело в особом порядке. Она полностью признала вину. Ее действия суд квалифицировал по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). В результате подсудимую приговорили к 240 часам обязательных работ, а велосипед вернули владельцу.

ИА «Орелград»